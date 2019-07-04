04.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Зеленский несет ответственность за каждую пулю, прилетевшую в Донбасс

Вина за все ранения и смерти на Донбассе с момента инаугурации полностью лежит на новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы забываем, что на данный момент господин Зеленский является не только президентом Украины, но и главнокомандующим. По этой причине каждый снаряд, каждый осколок, каждая пуля, прилетающая на территорию Донбасса, идет с его указания. Поэтому нельзя говорить, что его кто-то повязывает кровью. Это происходит исключительно с его распоряжения», – заявил Кофман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть