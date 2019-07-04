Зеленский несет ответственность за каждую пулю, прилетевшую в Донбасс

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Вина за все ранения и смерти на Донбассе с момента инаугурации полностью лежит на новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы забываем, что на данный момент господин Зеленский является не только президентом Украины, но и главнокомандующим. По этой причине каждый снаряд, каждый осколок, каждая пуля, прилетающая на территорию Донбасса, идет с его указания. Поэтому нельзя говорить, что его кто-то повязывает кровью. Это происходит исключительно с его распоряжения», – заявил Кофман.