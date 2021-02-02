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02.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, ЖКХ, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский несёт личную ответственность за тарифный геноцид – Погребинский

Новости Украины

а тарифную политику, при которой потребители Украины оказались на в состоянии оплачивать коммунальные услуги ответственность несет президент Владимир Зеленский, его правительство и фракция.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил Михаил Погребинский, директор “Киевского центра политических исследований и конфликтологии”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Ответственность за эту безобразную социально-экономическую политику несет, прежде всего, президент Зеленский и его правительство. За это несут ответственность и депутаты, которые голосуют за бюджет, это главным образом фракция президента, “Слуги народа”.

Это те “попутчики”, которые решили свои вопросы путем лоббирования интересных для них вещей в этот документ. Без перезагрузки всей этой системы нельзя рассчитывать на то, что люди в Украине станут способны оплачивать. Люди просто не могут заплатить. Такие фантастические платежки, а ситуация тяжелая. Если пенсионеры заплатят хотя бы частично, им не хватит на лекарства, питание и т.д.”, – сказал эксперт.

Никакого “рынка газа”, о котором говорит власть, в стране нет, и цены на газ не являются рыночными.

“Уже давно обсуждалось, реально ли работает рынок газа. В реально работающем рынке должна быть обеспечена свободная конкуренция продавцов. Ничего подобного у нас не происходит. Сколько уже раз говорилось, что мы производим столько газа, что этого было бы достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности в коммунальном тепле и пр. Такая возможность есть, сделайте так, и цена будет в 4 раза меньше.

Сама идея о том, что все это решает рынок – чепуха. Решают люди, они решают свои проблемы. Они обеспечивают себе сверхприбыли на горе большинства людей”, – сказал Михаил Погребинский.

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