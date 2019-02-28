Зеленский несёт ответственность за убийства русских в 2014

28.02.2019, Киев, Игорь Петров

Владимира Зеленского наивно рассматривать как новичка в политике – он уже давно входит в группировку олигарха Игоря Коломойского и был рядом со своим патроном в 2014 году, когда команда Коломойского занималась подавлением Русской весны, в том числе, используя методы физического уничтожения оппонентов.

«Я внимательно анализировал политическую программу и политическое творчество Владимира Зеленского, и могу утверждать, что с большой вероятностью решение идти на президентские выборы было принято им в июле 2014 года. В этот период он был советником главы Днепропетровской обладминистрации и входил в тот круг, которым принимались ключевые решения в Днепропетровской области. Тогда Коломойский сформировал фактически теневой «кабинет министров». То есть Зеленский в политике далеко не новичок, не какое-то свежее лицо. Это – классический представитель одной из украинских криминально-коррупционных группировок», – заявил киевский политолог Сергей Белашко на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Геннадий Корбан, один из ближайших соратников Коломойского в 2014 году, в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал владелец «Привата».

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, – мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», – сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.