Зеленский никак не возьмёт в толк, что у Путина нет ключей от Донбасса

23.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Киевские власти категорически отказываются понимать, что договариваться о прекращении боевых действий эффективнее всего с теми, с кем непосредственно воюешь.

Об этом в эфире «ТВ Центр» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В международном праве есть только одно положение, которое, в принципе, очень отдалённо, но объясняет, что такое независимое государство. Это так называемая декларация Монтевидео, которая была принята в 1932 году несколькими латиноамериканскими странами.

Независимое государство характеризуется четырьмя позициями: постоянное население, постоянная территория, способность избирать власть и способность этой власти руководить этой территорией и населением.

Там нет ни одной позиции о том, что это государство должен признать Зеленский, Путин или Трамп. То есть, вот, они контролируют территорию, у них есть население, они избирают свою власть, они – независимое государство. Больше это никого не касается.

Не хотите вести переговоры? Можете не вести, война будет продолжаться. Потому что договориться можно только с теми, кто с вами воюет, а не с каким-то абстрактным Путиным, который почему-то должен вам подарить Донбасс», – заявил Ищенко.