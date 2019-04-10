Выборы
//exit;
10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский никого не назначал – СМИ коюнули на фейк, а фамилии назовут перед самыми выборами

В штабе лидера президентской гонки Владимира Зеленского сообщили, что распространенная ранее украинскими СМИ информация о возможных кадровых решениях после победы на президентских выборах основана на домыслах и предположениях, и сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В СМИ появилась информация о назначениях, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах президента Украины. Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сообщении отмечается, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности, которые находятся в компетенции президента Украины.

«Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее украинские СМИ обнародовали ряд фамилий, которые якобы получат назначения после избрания Зеленского президентом страны. Среди них Игорь Смешко – на главу СБУ, а экс-министр финансов Александр Данилюк – на место Павла Климкина в МИД.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть