Зеленский никого не назначал – СМИ коюнули на фейк, а фамилии назовут перед самыми выборами

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В штабе лидера президентской гонки Владимира Зеленского сообщили, что распространенная ранее украинскими СМИ информация о возможных кадровых решениях после победы на президентских выборах основана на домыслах и предположениях, и сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«В СМИ появилась информация о назначениях, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах президента Украины. Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Владимира Зеленского.

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В сообщении отмечается, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности, которые находятся в компетенции президента Украины.

«Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее украинские СМИ обнародовали ряд фамилий, которые якобы получат назначения после избрания Зеленского президентом страны. Среди них Игорь Смешко – на главу СБУ, а экс-министр финансов Александр Данилюк – на место Павла Климкина в МИД.