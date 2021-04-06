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06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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«Зеленский – никто: Путин показывает войска Байдену» – экс-боевик «АТО»

Новости Украины

Передвижение российской военной техники, которое спровоцировало панику на Украине, это пока игра мускулами и сигнал, который, минуя украинского президента Зеленского, адресуется американскому лидеру Джо Байдену.

Об этом в эфире «UA: Первый» заявила экс-боевик «Правого сектора», бывшая командир взвода САУ ВСУ, а ныне «журналист» Елена Билозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда готовятся к реальному наступлению, то не делают это настолько демонстративно, что все пропагандисты и блогеры об этом пишут. Считаю, это игра мышцами, это давление, причём, даже не на Зеленского. Как украинский президент считает для себя неприемлемым общение с каким-нибудь Пушилиным, потому что считает его недееспособным лицом для переговоров, точно такое же отношение у Путина к украинскому президенту.

То есть, он, минуя Зеленского, напрямую давит на Байдена, проверяя новую американскую власть на прочность, как делает любой диктаторский режим, и надеется, очевидно, что Байден скажет Зеленскому пустить воду в Крым. Но, конечно, в Крым пускать воду нельзя, пусть пьют камни с неба, проверяют на вкус, какие они», – злорадствует нацистка.

«То есть, в ближайшее время полномасштабную войну с Россией я считаю маловероятной, я считаю, она будет позже, и такими силами и средствами, когда это будет выгодно не Путину, а нам и нашим союзникам. Однако, все мы можем ошибаться, и точно это может быть известно где-то до второй половины мая», –  рассуждает Билозерская.

Она пояснила, что понять, готовится ли Москва к войне, можно будет по тому, отпустят ли в России домой дембелей или оставят вместе со свежими призывниками.

«Таким образом, за короткое время у Путина удваивается армия. И наша разведка, и западные разведки не смогут это не заметить. То есть, если мы увидим это, плюс такие признаки, как разворачивание госпиталей, вот тогда это может означать, что возможно полномасштабное вторжение», – бредит русофобка.


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