Накануне в ходе телефонного разговора с «просроченным» Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп вопрос Крыма не поднимал.

Об этом сам Зеленский заявил на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский полуостров Крым – Трамп со мной не поднимал этот вопрос. Мы говорили с ним о Крыме ещё в сентябре в Нью-Йорке, его интересовало, как это выглядит, почему украинцы так любят Крым.

[Я ему рассказал], что без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной – вода, логистика, а главное – что самое главное для туризма? Все скажут – туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым летом приезжало 3 млн. туристов, 2,8 – украинцы. Это ответ», – вещал кокаинист.