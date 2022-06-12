Зеленский – новый Моисей? Сколько украинцев доживет до «земли обетованной»

Новости Украины

То о чем так долго говорили большевики (зачеркнуто) чиновники украинского правительства, свершилось: на днях Европарламент проголосовал за резолюцию, рекомендующую Евросовету и Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. По идее, после этого известия полагаются бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Но не все так просто.

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«Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом… после агрессивной войны России против Украины», – говорится в одном из пунктов резолюции, за которую отдали голоса 438 европарламентариев при 65 против и 94 воздержавшихся. Означает ли это, что в Киеве могут открывать шампанское? Увы и ах, но – нет. И вот почему.

Во-первых, это совсем не то, чего ожидали и на что настраивали народ киевские заправилы. Напомню, в версии Зеленского и Ко речь шла о немедленном – уже в июне этого года – предоставлении Украине формального статуса кандидата в члены ЕС. Правительство Украины, увидев в российском вторжении повод для попытки вскочить в последний вагон европейского поезда, подало соответствующую заявку еще в конце февраля, а 9 мая передала ЕС вторую, последнюю, часть многостраничного опросника, подтверждавшего степень соответствия страны многочисленным и привередливым еврокритериям.

Такие решения – о статусе страны-кандидата – принимают исполнительные органы Союза – Евросовет и Еврокомиссия. Поле чего этот документ должны еще ратифицировать национальные парламенты во всех 27 странах-членах ЕС. И такое решение до сих пор не принято, хотя на дворе уже почти середина июня.

Вместо него Киев получил утешительный приз за усердие – вот эту самую резолюцию с РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ ПРИЗЫВОМ обеспечить Украину статусом кандидата. Причем, что важно – без прописанных в документе каких-либо четких временных рамок этого процесса, например, «до такого-то числа такого-то года».

Кроме вышеописанного знака солидарности, европарламентарии сделали в адрес Киева еще парочку символических жестов, Например, призвали страны ЕС «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения», поддержать «расследование военных преступлений, совершенных Россией на Украине, включая призыв к специальному трибуналу ООН», «создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины» и даже – «быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий».

Впрочем, все понимают, что это не более чем красивые символические жесты. Потому что принимать такие решения должны и будут совсем другие органы, руководствуясь менее пафосными соображениями. Напомню, что насчет поставок вооружений Киеву в рядах евростран уже сейчас полнейшие разброд и шатания.

Кто-то – как Греция и Болгария – наотрез отказывается от таких поставок, оформив этот отказ решением парламента. Кто-то, как Германия, вроде бы и поставляет, но затягивает этот процесс, вызывая раздражение и недовольство со стороны Киева. Или того больше – блокирует поставки со стороны третьих стран, как это произошло с отправленными усилиями Берлина в утиль намерениями Испании передать ВСУ танки Leopard 2A4. Еще кто-то поставляет, но совсем не то, и не в таком количестве, как просили. И так далее. Пожалуй, единственными исправными поставщиками «железа» на Украину сегодня остаются англосаксы и поляки.

Во-вторых, даже будучи одобренным большинством в Европарламенте, эта резолюция с призывом остается всего лишь мнением. Причем, что важно подчеркнуть, имеющим рекомендательный, а не обязательный характер. Мнением, которое еще предстоит наполнить конкретным содержанием.

А все мы помним, как бодро начиналась и каким эпическим провалом завершилась аналогичная украинская кампания перед «консультативным и корректирующим» референдумом в Нидерландах – об утверждении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. Не помог даже тогдашний министр Климкин, лично колесивший на велосипеде по голландским дорогам.

Так то – всего лишь ассоциация с ЕС, а тут – на кону полноценное членство. Но, как мы знаем, по вопросу украинского «кандидатства в члены» ЕС далек от единства. Общую позицию крупных игроков ЕС выразил итальянский премьер Марио Драги, по словам которого ни Берлин, ни Париж, ни Рим, ни Мадрид не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата прямо сейчас. По мнению Макрона и Шольца хотеть не вредно, но стоит быть морально готовыми к тому, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий.

Кроме того, резко против такой уступки Украине выступает Будапешт, последовательно реализующий свою давнюю угрозу «топить» любые евроатлантические устремления Киева без уступок по вопросу венгерского меньшинства в Закарпатье. По факту, однозначную поддержку стремлениям Зеленского и его шайки оказывают лишь Польша, Чехия, Словения и прибалтийские карлики.

Впрочем, Франция не прочь подсластить киевским клиентам горькую пилюлю. Макрон придумал, как всучить настырным украинским попрошайкам вместо настоящей шоколадки соевую. Предложив обсудить идею создания нового европейского политического сообщества, альтернативного уже существующему ЕС, в которое могла бы вступить Украина.

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление Украины в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — заявил французский лидер.

Но тут уже возмутился Зеленский: мол, неи нужна нам никакая альтернатива, хотим в «настоящий» ЕС и все тут.

По факту все, что получила сейчас Украина – это изменение формулировки резолюции Европарамента с прежней более осторожной на более категоричную. Напомним, ранее на своем мартовском неформальном саммите в Версале Европарламент, признав право Незалежной на европейские устремления, ограничился призывом к странам ЕС «работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата», оставляя сам вопрос о перспективе членства открытым. Теперь же речь идет о прямой рекомендации предоставить такой статус.

Впрочем, имея в виду обстоятельства и контекст, даже такое смягчение формулировок можно считать крупным киевским дипломатическим успехом. Правда, учитывая то, сколь долог и тернист путь даже не к членству, а всего лишь к кандидатству, можно уже сейчас заключать долгосрочные пари о том, переплюнут ли украинские вожди библейского Моисея по части длительности похода в Землю Обетованную, и сколько украинцев доживут до этого счастливого дня, если он когда-либо наступит.