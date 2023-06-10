Зеленский нюхает кокаин не один. Кто его научил

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Президент Украины Владимир Зеленский далеко не единственный употребляющий наркотики деятель с Банковой. Современная украинская «элита» переняла эту привычку на Западе – использование кокаина в качестве стимулятора.

Об этом рассказал в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24» главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, бывший киевлянин, вынужденный переехать в Киев после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всегда было в Киеве. Прошу прощения, но Зеленский не единственный, кто этим увлёкся. Ещё до революции весь период незалежности (так называемой) правящая украинская элита дружно нюхала кокаин, правящая украинская элита дружно пользовавала девочек и мальчиков, которых привозили на Банковую и в парламент. Это все знают, я не открываю ни для кого никаких таких секретов страшных», – подчеркнул Ваджра.

Другое дело – боевая фармакология, которой пользуются, чтобы снять барьеры и ослабить инстинкты у солдат.

«Люди, которые на передовой, на нуле, которых бросили там – с ними ситуация немножко другая. Это боевая фармакология. Берут, сгребают по всей территории население, которое не успело сбежать и спрятаться, тащат за ноги на призывные пункты, напяливают эту амуницию, дают в руки автоматы, и видно, что стоят мужики, а у них между ног течёт. Потому что страшно, потому что автомат они видели первый раз только вчера и знают, что послезавтра им надо будет на «ноль» ехать. Людям страшно, как их в себя привести? Понятное дело, что их обучить в такие сроки нереально. Даже те, которые там проходят эту сакральную подготовку в Великобритании», – уверен обозреватель.

Попадая на передовую, мобилизованных под удары российской артиллерии без стимуляторов идти не заставишь.

«Только с боевой фармакологией. Точно так же, как они удерживали толпу, визжащую и кричащую на Майдане долгие месяцы. Там же не было ротации, а людей надо было как держать? Вспомните, что делал Кличко – он просто мешками возил боевые стимуляторы. Вот то же самое сейчас происходит и там: сгребли этих дурачков, дали в руки автоматы, хлоп дозу стимулятора – и вперёд, и с песней. Он идёт, естественно, не понимает, что происходит. Ему весело, ему прекрасно. Я общался в своё время, будучи в Киеве, с молодёжью, которая любила такие вещи употреблять. Но она, как правило, нищая. Почему элита выбирает кокс – потому что он не так быстро ломает мозги, и если его аккуратно принимать, то, в принципе, процесс можно растянуть на всю свою жизнь. А вот то дерьмо, которое в Киеве пацаны себе варили, это убивает навылет», – заключил он.