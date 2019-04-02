«Зеленский обделался перед Кадыровым»

02.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы уверяют, что в 2014 году во время событий Крымской весны глава Чечни Рамзан Кадыров якобы услышал представителей запрещенной в РФ экстермистской группировки.

В этом уверяет замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире телеканала ZIK Чийгоз вспомнил, как комик, а ныне – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в одном из выпусков шоу «95-й квартал» сначала высмеял плачущего Кадырова, а потом попросил у него прощения.

«Человек, который обделался от одного заявления устного Рамзана Кадырова, которому мы в Крыму сказали: «Это тебе не Кавказ, здесь мы, это наша родина». И он услышал нас. Как вы можете доверять ему судьбу страны. И я могу много таких оскорбительных примеров привести, когда тошно было смотреть «95-й квартал», – заявил Чийгоз.

Как сообщал «ПолитНавигатор», артист использовал в своем юмористическом шоу видео с плачущим Кадыровым, когда пытался обыграть шумиху вокруг сноса памятника Ленину Харькове.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров во время процесса воссоединения Крыма с Российской Федерацией призывал меджлисовцев проявить благоразумие и уберечь представителей крымских татар от «необдуманных действий». В то же время в различных СМИ появлялась информация о переброске нескольких сотен «кадыровцев» в Крым для обеспечения безопасности референдума.

В ноябре прошлого года Чийгоз дал интервью изданию «Бульвар Гордона», где был более сдержан, высказываясь о роли чеченцев в событиях на полуострове: «Я в тот период встречался с чеченцами из Москвы, их представили как серьезных и влиятельных. Объяснил им все с большим уважением и почтением».

В интервью украинским СМИ один из приехавших в 2014 году на полуостров чеченцев по имени Казбек так охарактеризовал отношения меджлисовцев и кадыровцев в то время: «Им Рамзан Кадыров четко сказал, чтобы они не предпринимали никаких действий, вы что, смеетесь что ли? Путин не зря его сюда прислал, мусульманин мусульманина поймет. Поэтому татары сейчас абсолютно ничего не делают».