Зеленский обдерёт украинцев до нитки: Афера с казино под Одессой

04.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Анонсированное властями Украины строительство под Одессой города-казино «Дунайя», которое, как утверждают чиновники, предусматривает миллионы долларов инвестиций, свидетельствует о том, что «Слуги народа» сделают всё, чтобы продавить преступный законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вторая волна пандемии и экономический кризис – ничто, когда президенту необходимо обеспечить условия для реализации собственного грандиозного проекта. Речь идет о строительстве города-казино «Дунайя», который предусматривает привлечение около 2,5 млрд долларов частных инвестиций. Именно поэтому «слуги» Зеленского не нашли ничего более важного, как рассматривать законопроект о легализации игорного бизнеса.

Сам документ вызывает много вопросов, а с учетом внесенных поправок и вовсе оставляет широкие возможности для злоупотреблений в этом высокодоходном виде бизнеса. Очевидно, что такие условия были обеспечены под давлением лобби, и можно только предполагать размеры гонораров», – заявил Муратов

По сути, отмети он, в стране будет выстроена дополнительная система по вымыванию денег из карманов граждан: от игровых автоматов и онлайн-покера до казино и элитных клубов.

«Остается поразиться циничности Зеленского и его «слуг», которые пришли к власти исключительно для улучшения собственного финансового положения.

Впрочем, они мало отличаются от своих предшественников, развязавших с этой целью войну на территории Донбасса, обогатившихся на крови и слезах тысяч людей по обе стороны от линии разграничения.

Поэтому до тех пор, пока у власти в Киеве будут подобные корыстолюбивые авантюристы, украинцам не стоит рассчитывать на улучшение ситуации, а жителям Донбасса – на завершение вооруженной агрессии», – добавил общественник.