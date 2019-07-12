12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Днепропетровск, Местная власть, Общество, Строительство, Украина, Финансы
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Зеленский обещает Днепропетровску 3 миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта

Приблизительная общая стоимость реконструкции аэропорта в Днепре – 2,9 млрд грн, передает корреспондент  ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Сообщается, что 12 июля Зеленский находился с рабочей поездкой в Днепропетровской области. В Днепропетровске он ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта, основная составляющая которой – строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Зеленскому представили три варианта реконструкции аэропорта.

“Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение возведения полосы на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а следовательно, увеличение стоимости проекта и сроков”, – уточнили у Зеленского.

Как указали в пресс-службе, новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

“Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн”, – отметили в пресс-службе.

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