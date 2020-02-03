Зеленский обещает льготы и раздаёт гарантии покупателям украинских госпредприятий

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ради скорейшего «привлечения инвестиций» в виде распродажи государственной собственности Киев предоставит желающим приобрести госпредприятия предпринимателям такие льготы и привилегии, как налоговые каникулы и личный опекун от Кабмина.

Об этом в ходе украино-турецкого бизнес-форума заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем, кто в ближайшие два года приватизирует государственные предприятия на сумму от десяти миллионов долларов США, страна предоставит пятилетние налоговые каникулы.

С теми, кто вкладывает более ста миллионов долларов, страна заключает прямое инвестиционное соглашение, которое базируется на английском праве. Такому инвестору предоставляется персональный опекун от Кабмина Украины, который владеет пятью языками, и решает все ваши сложные вопросы в режиме 24/7. Это касается как иностранных, так и наших, украинских инвесторов.

Также нами вводится быстрое возвращение инвестиций в приватизацию – от двух до пяти лет вместо десяти и двенадцати, соответственно. А ради гарантированного сохранения права собственности мы создаём на Украине Международный арбитраж для инвесторов.

Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация инфраструктуры – дороги, аэропорты, морские порты, запуск речного транспорта.

Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов Ольвия и Херсон. Сейчас мы готовим новые конкуры по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем на приход ваших инвестиций в этот сектор», – призвал Зеленский.

В свою очередь, Реджеп Эрдоган от имени всех турецких бизнесменов поблагодарил украинского президента за такой подарок.

«Я очень рад, что пан президент Зеленский очень позитивно относится к турецким инвесторам. Также хотел бы ещё раз поблагодарить президента Зеленского от имени моей страны, моего народа и турецких бизнесменов», – поблагодарил турецкий лидер.

Напомним, по мнению украинских экспертов, главная цель, которую поставил перед собой Эрдоган в поездке на Украину – набрать дополнительные политические очки перед выборами в Турции.