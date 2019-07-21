21.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Зеленский обещает отставку Луценко и освобождение мокряков

На Украине будет новый генпрокурор. Об этом на пресс-конференции в Киеве, посвященной выборам в Верховную Раду, объявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается посадок (коррупционеров), мы занимаемся этим процессом. Сейчас будет новая Верховная Рада, будет новое правительство, появится новый генпрокурор», – сказал он, причем, последние слова повторил два раза.

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Отвечая на вопрос об имени нового генпрокурора, он заявил, что это будет не Луценко.

«Имя генпрокурора? Точно не на «Лу» начинается, на «ко» заканчивается. Будет другое имя», – сказал он.

Зеленский также пообещал скорое возвращение на Украину экипажей ВМСУ, арестованных в России за провокацию возле Керченского пролива. Следует напомнить, что пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган ранее открыто призывала основателя «Правого сектора» Дмитрия Яроша не допустить освобождения главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, который, как ожидалось, мог выйти на свободу, чтобы дать повод для передачи Киеву части ВМСУ-шников.

«Что касается моряков. Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы много работаем над этим», – сказал Зеленский.

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