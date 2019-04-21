Зеленский обещает перестановки в делегации по Минску и «мощную информвойну» по Донбассу

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина при новом президенте будет продолжать работать в «Нормандском формате» и не будет выходить из «Минских соглашений». Об этом сообщил победитель выборов Владимир Зеленский, выступая перед журналистами в своем штабе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Зеленского, также основной задачей остается возвращение пленных украинских солдат.

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«Мы будем действовать, в любом случае, в «Нормандском формате», будем продолжать «Минский процесс», мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые.

В любом случае, мы будем продолжать именно минское направление и идти до конца ради того, чтобы остановить огонь. Это самое важное для нас, вернуть наших парней живыми. Кроме «Минского процесса» для нас задача №1 – вернуть наших всех военнопленных, наших моряков», – заявил Зеленский.

Одержавший, по данным экзит-полов, победу на президентских выборах Зеленский также анонсировал «информационную войну» по возвращению Донбасса: «Это наш план – подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе».