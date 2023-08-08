Зеленский обещает потопить все русские корабли на Черном море. Чем ответить?

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Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил продолжать атаки на корабли России в Черном море. На днях украинский дрон нанес повреждения БДК в Новороссийске, до этого украинскими ракетами был потоплен флагман Черноморского флота крейсер «Москва», морской буксир, а также полностью выведен из строя один десантный корабль в Бердянске.

«Мы предупреждали, что Украина не хочет войны, но если они продолжат стрелять, то да. У нас нет большого количества оружия, но если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны. Мы хотим показать это на практике», – сказал Зеленский западным СМИ.

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Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко в свою очередь подтвердил, что Киев будет атаковать и гражданские суда. На днях недалеко от Крымского моста украинским дроном был подбит танкер.

«Все, что русские перевозят по Черному морю, является нашими реальными военными целями», – сказал он.

Бывший депутат Госдумы Елена Панина напоминает, что даже без кораблей Россия способна поддерживать блокаду черноморских портов Украины.

«Российские комплексы береговой обороны «Бал» и «Бастион» вкупе с авиацией флота способны запустить достаточно противокорабельных ракет, чтобы с гарантией потопить в Чёрном море любое гражданское судно или корабль, решившие игнорировать отсутствие гарантий безопасности», – считает Панина.

Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что бороться с украинскими дронами в Черном море возможно – но действовать нужно уже сейчас – «пока ВМС Украины не устроили подлинный террор в наших территориальных водах».

«Морские дроны – достаточно примитивные по своему устройству изделия. Большую часть маршрута до цели они выполняют «линейно» – по кратчайшему пути. Никаких средств контроля за воздушной обстановкой и тем более средств ПВО у них нет. Они «слепы» от любой угрозы с воздуха. Потому универсальным средством борьбы с ними вполне смогут стать воздушные дроны. В частности, ударные БПЛА типа «Иноходец» и его аналоги, несущие управляемые ракеты. В ближней зоне – в бухтах, в районах якорных стоянок – против безэкипажных плавсредств могут использоваться FPV-дроны, операторы которых будут нести постоянное дежурство», – указывает Шурыгин.

Так или иначе, но, похоже, зерновой коридор продолжает работать – на это указывает волонтер Владимир Романов, изучив данные сервисов, отслеживающих морской трафик.

«Продолжается активный трафик в/из порта Измаил (Одесская область) через пролив Босфор. В движении участвуют сухогрузы и под украинским флагом. Очевидно, зерновой коридор работает и без участия России», – написал Романов.

Участник обороны Славянска волонтер Александр Жучковский уверен, что все более наглые заявления, звучащие из Киева, – результат безнаказанности украинской правящей верхушки.

«Пока мы только наносим удары по военным объектам, скоплениям войск, инфраструктуре (этим можно заниматься годами), перелома не будет – ни военного, ни переговорного. Бить нужно не только по ключевым объектам, а прежде всего по ключевым субъектам. Не по «центрам принятия решений», а по людям, принимающим решения. Недавно отстрелялись по СБУ в Днепре, а кого там реально убили (и убили ли) непонятно. Вот как начнут важные украинские (и не только) люди умирать один за другим – тут-то всё и пойдёт как надо», – полагает Жучковский.