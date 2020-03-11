Зеленский обещает пышные похороны каждому погибшему карателю

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство разработает план и обеспечит за государственный счёт пышные похороны всех погибших в Донбассе атошников.

Об этом в ходе встречи с коллективом Министерства обороны Украины заявил Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за Родину. Мы все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом

Я думаю, каждый украинец помнит иранскую трагедию, когда погибли наши люди и экипаж из-за сбития нашего самолёта иранской ракетой. Тогда мы хотели показать всему миру, что мы помним о каждом украинце.

Тогда я обратился в Министерство обороны и попросил разработать такую же церемонию на высоком уровне для каждого героя, который возвращается с Донбасса», – сообщил президент Украины.

Зеленский отметил, что в течение ближайшей недели с участием нового министра обороны, начальника Генерального штаба и Министерства по делам ветеранов должен быть разработан такой план.