Зеленский обещает России полномасштабную войну в Европе

Британия продолжит вооружать Украину, чтобы матери русских солдат не рискнули отпускать своих сыновей на войну.

Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве говорили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делаем всё возможное, чтобы помочь Украине сопротивляться, именно поэтому мы передали 3 тысячи противотанковых ракетных систем. И мы обучаем военных на Украине. Но, думаю, что лучшее, что мы сможем сделать – это донести до российских граждан реальность того, что украинцы будут бороться, воевать за свою страну. Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тысяч украинских войск очень мощные, поэтому русские матери должны помнить о жизнях своих сыновей. Возможно, это сдержит Путина от усиления конфликта, и мы именно для этой цели вступаем в диалог», – сказал Борис Джонсон.

В свою очередь, воспрянувший от такой поддержки президент Украины Владимир Зеленский воинственно заявил, что в случае вторжения Россия найдёт на украинской территории «трагедию».

«Никто не может предвидеть, что произойдёт дальше, особенно мы, люди, которые ещё в 2014 году не могли и представить, что начнётся война, оккупируют наши территории. Что остановятся отношения с нашими соседями, к которым большой процент украинцев не просто позитивно относился – были и семьи, и общий бизнес, и общая история, и множество всего, чего нет. Это в прошлом.

Уменьшать риски – это мощная армия, вооружённая армия, которая не наступает, мы обороняемся. Это наша земля, мы защищаем свою историю, язык, традиции и своих людей. Риски огромны для любого, кто хочет захватить часть нашей территории», – вещал Зеленский.

«Борис озвучил очень важный аргумент, что русские должны слышать нас, слушать и понимать, что война никому не нужна, но мы никого с оружием на свою землю не приглашаем. Изменилось государство и общество, изменилась армия, и теперь оккупации какого-то города или какой-то территории не будет. А будет трагедия, если начнётся мощная эскалация против нашего государства.

Говорю откровенно: это не будет война России с Украиной, это будет война в Европе. Полномасштабная. Никто больше не отдаст своих территорий и людей», – разошелся украинский президент.