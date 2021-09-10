Зеленский пугал войной с Россией и Белоруссией: Вместо Украины появится новое государство?

Полномасштабная война между Украиной и Россией вполне вероятна.

Об этом в рамках устраиваемого олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, может быть (война). Так и есть. Мне кажется, что 14-й год был, жаль, что так звучит, но это было шагом вперед в этом вопросе со стороны России. И потом, слава Богу, благодаря украинцам, шагом назад. Их остановили.

Хотя, сказать, что через угрозы, что Украина вступит в НАТО, в Евросоюз – нет, в 14-м году я не помню больших угроз, что Украина вступит в НАТО, я такого не помню. Но это выбор Украины, личный геополитический выбор каждого украинца. Потому потенциал в этой теме есть.

Считаю, что это будет наибольшей ошибкой в принципе, ошибка именно Российской Федерации. Считаю, что после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии. Если будет эскалация мощная со стороны России.

Почему Белоруссии, потому что там на территории уже, мы понимаем, есть присутствие России. Я считаю, что мир уже изменился, потому это самое страшное, что может быть, самое страшное, что я как человек, как гражданин, как украинец могу представить себе. Но, к сожалению, есть такая вероятность», – заявил Зеленский.