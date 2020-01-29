29.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Политика, Украина
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Зеленский облизывает нацистов


Президент Украины умышленно замалчивает участие украинских нацистов в расстрелах в Бабьем Яру, в частности, и в Холокосте, в целом.

Об этом в интервью телеканалу «Юнион» (ДНР) заявила киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский страдает жестокой амнезией. Что обещал своими избирателям, то забыл, кому что должен, тем прощаю…. Почему он так делает – понятно. Ну не может же он признать публично, что страной сейчас руководят потомки нацистов!» – отметила Монтян.

По словам киевского адвоката, тем самым украинский президент предал своего деда, который воевал с гитлеровцами под началом Георгия Жукова.

«Он фактически облизывает наших нацистов. Почему он так ведет себя – это вопрос к его окружению», – добавила Татьяна Монтян.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за Холокост в том числе и на солдат Красной Армии.

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