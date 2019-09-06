Зеленский обломал лоббистов легализации огнестрельного оружия

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение о легализации оружия с целью самозащиты, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий ответ на петицию, собравшую более 25 тыс. подписей, был опубликован на сайте главы украинского государства.

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Авторами обращения к Зеленскому стали члены «Украинской ассоциации владельцев оружия». Они напомнили, что просьба о смягчении правил оборота оружия направлялась еще Петру Порошенко в 2015 году, однако экс-президент страны ее «фактически проигнорировал». По мнению авторов петиции, упрощение правил оборота гражданского оружия «приведет к уменьшению уровня преступности, существенному повышению уровня общественной безопасности и обороноспособности страны».

Зеленский, однако, с этими доводами не согласился.

«Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — говорится в тексте ответа на петицию.

В то же время Зеленский отметил, что незаконный оборот большого количества оружия в связи с проведением боевых действий на востоке страны является причиной для комплексного и профессионального изучения ситуации для принятия дальнейших решений.