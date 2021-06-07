Зеленский обложит данью переводы заробитчан на Украину – киевские эксперты

07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Власть президента Украины Владимира Зеленского пытается латать дары в бюджете за счёт населения, в том числе, за счёт заробитчан, поступления от которых только в прошлом году достигли двенадцати миллиардов долларов.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост налогов кроется в том, что у нас, к сожалению, экономика растёт не так качественно, за счёт этого мы видим недополучение денег в бюджет, мы видим, как эти дыры приходится латать за счёт кредитных денег.

Я думаю, что возникновение законопроектов, которые увеличением или дополнительным налогом стимулируют население всё больше платить, связаны с тем, чтобы получить как можно больше денег в бюджет и закрыть внутренними ресурсами дыры, которые формируются за счёт того, что воруются деньги», – рассказал бывший политзаключенный, киевский журналист Дмитрий Василец.

Также журналист спрогнозировал, что в скором времени на Украине может появиться налоговое обложение заробитчан.

«Мы видим, как управление бюджетными средствами происходит некачественно, за счёт этого сокращаются множество программ и социальных обязательств государства. Конечно, в этом направлении ещё очень негативно тенденцию сыграл коронавирус и всевозможные локдауны, которые очень сильно ударили по экономике, и за счёт этого у нас дополнительная дыра в бюджете. За счёт всех этих процессов, мы и дальше будем видеть подобные законопроекты, которые будут постепенно усиливать налоговую нагрузку на население и конечно же в скором времени мы увидим законопроекты, которые будет облагать налогом деньги, которые наши заробитчане присылают на Украину», – подчеркнул Василец.

В свою очередь, эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский добавил, что киевская власть хочет душить заробитчан новыми налогами, хотя они фактически являются стабилизаторами украинской экономики.

«На деньги заробитчан хотят наложить лапу. И это притом, что именно благодаря деньгам заробитчан у нас поддерживается валютно-финансовая стабильность на Украине, потому что по официальным данным Национального банка, несмотря на кризис, в прошлом году заробитчане переслали на Украину двенадцать миллиардов долларов, а это на порядок больше чем нам дали международный финансовые институции. Но вместо того, чтобы поблагодарить за стабилизацию экономики, правительство наоборот хочет ввести против них налоги и сборы с денег, которые они пересылают для выживание своих семей, которые они пересылают на Украину», – возмущен Павловский.