Зеленский обманет Россию с подачей воды в Крым: Кто в Москве купится на уловку?

12.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Озвученное главой фракции Владимира Зеленского в Верховной раде Давидом Арахамией предложение о сделке – размена подачи воды в Крым на «слив» республик Донбасса – хитрая уловка, поскольку Киев в любой момент затем сможет найти предлог для нового перекрытия Северо-Крымского канала.

Об этом предупреждает российский политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава пропрезидентской фракции в ВР открыто предлагает России продать Донбасс за поставки (не бесплатные) воды в Крым. Не просто продать, а предать. А еще заплатить за это предательство тройную цену. Ведь потом поставки воды можно в любой момент прекратить. Кто пожалеет, что предателя обманули?» – отмечает эксперт в своем блоге.

«Очевидно, что такие сигналы не посылают в пустоту. Посмотрим, кого в России заинтересует эта «сделка года». Украинской стороне сейчас необходимо лишь одно – чтобы российская сторона продемонстрировала заинтересованность и готовность эту схему обсуждать. Киеву важно не конкретное решение, а подтверждение готовности Москвы к компромиссам», – отмечает Чеснаков.