Зеленский – обманщик, Украину ждут тяжелые времена – киевский общественник
Украину ждут еще более тяжелые времена, поскольку власть решила повысить налоги, несмотря на обещание президента не делать этого до конца войны.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
По словам Доротича, власть не держит свои обещания – это отторгает бизнесменов от инвестирования в страну и, как результат, после объявления о повышении налогов, завершили свою деятельность десятки бизнесменов.
«Впереди нас ждут очень тяжелые и, наверное, еще более буйные времена. Потому что то, что происходит у нас в обществе, оно лишь усиливает внутренний кризис, который и так за гранью возможного, в связи с внешним противостоянием. Что я имею в виду? Все законодательные инициативы сегодняшнего политического режима, их можно назвать диверсионными. В частности, кроме повышения налогов на топливо, это возвращение налогового уровня до уровня полномасштабного вторжения, хотя президент Зеленский заявлял в марте прошлого года, что он вводит определенный мораторий на проверки, определенные преференции и определенные возможности для выживания бизнеса.
И эти все инициативы будут действовать на период действия военного времени и еще год после этого. Военное положение у нас не отменено, когда оно будет отменено – непонятно, мы в стадии войны, однако вся нагрузка вместе с проверками, а проверки в Украине равно коррупции», – сказал общественник.
Он убежден, что «верить словам президента нельзя», поскольку сегодня тот говорит одно, а завтра – другое.
«Соответственно, для бизнеса это уже не просто сигнал – это красная карточка, что на этой территории его не ждут, на этой территории не нужна бизнес-инициатива, не нужен рост предпринимательства. И результат этого – только за вчерашний вечер несколько десятков моих коллег прислали мне в личку и под постами в «Фейсбуке» [запрещенная в России соцсеть] из «Дии» фотографии, что они прекращают деятельность как субъект хозяйствования.
Это – результат такой неполноценной, непоследовательной и преступной политики сегодняшнего политического режима», – заявил Доротич.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.