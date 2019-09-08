Зеленский обманул Путина: Украина не отдала на обмен русского воина

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Во время вчерашнего обмена пленными в последний момент из списка был вычеркнут воевавший на Донбассе доброволец из России Руслан Гаджиев, оставшийся в Артёмовском СИЗО с приговором на 15 лет.

Об этом в своём блоге сообщил член правозащитного фонда «Одиссей», оказывающего помощь участникам Русской весны, Владимир Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Накануне обмена сын правозащитника, адвокат Валентин Рыбин, записал видеообращение, где заявил, что ему стало известно об исключении из списка гражданина РФ Руслана Гаджиева, который с момента пленения в 2015 году находится в СИЗО Артёмовска.

«На суде молчал. Согласился признать свою вину в декабре 2017 года только под уговор об обмене – мол, сразу помилование и лети домой. Обманули. Нагло и цинично… Руслан Гаджиев не был обменян 21 декабря 2017 года, остался в СИЗО.

Невероятными усилиями удалось добиться отмены постановленного приговора, и буквально в начале августа 2019 года приговор был отменён, и дело было отправлено на повторное рассмотрение в Артёмовский горсуд. Однако в середине августа зашевелилась тема с обменами: высокие договаривающиеся стороны определили по списку участие Гаджиева в данном обмене», – рассказал Рыбин.

В связи с этим, все юридические формальные процедуры были проведены повторно, Гаджиев повторно согласился с предъявленными ему обвинениями, и 22 августа он был приговорён к 15 годам для того, чтобы у Гаджиева появилась возможность получить помилование и пойти на обмен.

После юридических формальных процедур в отношении других участников обмена, все они отправились в пункт сбора под Киев, – тем, кто был зависим от президента Украины оставалось ждать приказа о помиловании.

«6 сентября с самого утра большинство людей из мест заключения, из мест предварительного содержания, получившие указы о помиловании, направили в пункт сбора. Только один из них, гражданин РФ Руслан Гаджиев, который достойно вёл себя всё это время, находится в Артёмовском СИЗО. Говорят, Украина исключила его из списка обмена.

У меня возникает один вопрос к россиянам: скажите, как можно так поступать по отношению к своему гражданину? Просто ответьте себе, время ещё есть», – добавил адвокат.

Его отец, Владимир Рыбин, отметил, что Гаджиев – единственный из предполагавшихся к обмену граждан РФ, кто реально воевал в Донбассе и попал в плен.

«Мехвод танка. Расстреляли экипажи трёх подбитых танков, насколько я в курсе. Т-64 и Т-72. Три человека в каждом. Оставили только Гаджиева. Он – пленный. Остальные – нет. Их в плен не взяли…

Гаджиева оставили – он явно на украинца не похож, значит, русский. Приволокли в блиндаж в нижнем белье на допрос, а он и говорит «Хлопци, тикайте отсель скоренько, щас тута будут наши!». Это рассказал в заседании суда один из украинских воинов – свидетель по делу.

Рассказал с явным уважением. Гаджиева не отпустили, потому что он воин. Воин всегда страшен», – отметил правозащитник у себя в «Facebook».

«Доброволец из Адыгеи, захваченный в плен под Санжаровкой в ходе знаменитого танкового боя в январе 2015г, был предан дважды. Первый раз предан отцами-командирами танкового батальона «Август», пославшими его в бой, а после его пленения трусливо и подло забывшими о его существовании и палец о палец не ударивших, чтобы хоть как-то помочь своему бойцу.

Второй раз предан российскими «ответственными работниками» разрешившими наглой Геращенко тупо не отдать согласованных и подготовленных к обмену российских заложников в декабре 2017 года.

Будет ли Руслан Гаджиев, пошедший воевать за «Русский мир», предан в третий раз – уже этим самым «русским миром», забывшим потребовать уже в 2019 году от Украины выполнения договорных обязательств по обмену?» – написал Владимир Рыбин.

«Да, он, конечно, не Вышинский. Его не прилетала уговаривать дать согласие на обмен лично Москалькова. Да, он не Клых и не Карпюк с Кольченко. Его не кормили в СИЗО с рук полтавским копчёным салом с бородинским хлебушком добрые дяденьки под видеозапись. Он простой гражданин некогда великой страны, вставший добровольно на защиту от нацизма своего мира, который, увы, оказался мифом. В это не хотелось верить до последнего. Но это оказалось фактом», – с горечью написал правозащитник.

Он уточнил, что речь идет об обмане российского президента Владимиром Зеленским.

«Зеленский звонил Путину, договорился. Согласовали списки. И снова, помня прежний успех, украинская сторона продавливает свое, получив всех заявленных своих граждан и не отдав одного из заложников. Руслан Гаджиев остаётся в тюрьме. Украинцев, воевавших в Чечне против России на стороне Масхадова и Басаева, Россия освободила. Они – герои. Россиянин, воевавший против Украины на стороне Захарченко и Плотницкого – преступник и пусть сидит в тюрьме», – изумляется Рыбин.