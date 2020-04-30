Зеленский обманул украинских медиков

30.04.2020, Киев, Игорь Петров

Власти Украины не выполнили свои обещания о доплате медикам за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом, хотя Владимир Зеленский в своих телеобращениях регулярно сравнивал врачей с солдатами, сражающимися на передовой.

Хотя Верховная рада еще 1,5 месяца назад приняла решение о дополнительных выплатах врачам, работники медицинской сферы так и не получили этих денег. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады Олег Синютка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, доплаты обеспечены лишь в некоторых регионах Украины за счет местных бюджетов, но не центральной власти.

«Это огромная ошибка, это ответственность власти – прошло уже 1,5 месяца со времени, когда парламент принял решение выплатить врачам трехкратную зарплату. Думаете, чиновники сделали это? До сих пор – нет. Там, где города и общины более финансово обеспечены, они сделали какие-то проплаты. А то, что принял парламент, эти изменения в бюджет – врачи до сих пор не получили денег», – сказал Олег Синютка.

Он привел в пример ситуацию на Западной Украине.

«Районные больницы – там ситуация очень плохая. В частности, плохая ситуация у семейных врачей. Их на Львовщине 1700, и большинство из них не обеспечены средствами защиты. И то, что мы имеем по стране – каждый пятый носитель коронавируса 0 это врач, это большая трагедия для врачей», – сказал депутат.