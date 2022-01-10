Зеленский обманул украинских производителей с льготами на газ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Производители хлеба и сыров, кондитеры и представители других отраслей Украины, жаловавшиеся накануне нового года на невозможность рентабельной работы в условиях рекордных цен на газ, столкнулись с обманом со стороны украинского правительства.

Разработанный в конце года Кабмином проект постановления о предельной цене газа для производителей на выходе оказался изменённым самым кардинальным образом. Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Накануне нового года выстроилась очередь страждущих за дешёвым газом, и даже был подготовлен проект постановления – там, где для хлебокомбинатов, производителей хлеба, было предусмотрено снижение цены. И вот, что самое интересное, что за производителями хлеба выстроились кондитеры, выстроились молочники, производители сыров, и я так понимаю, что количество людей там увеличивалось. И вот, в постановлении, которое увидело свет, оно кардинальным образом отличалось от того проекта, который предполагался к принятию. Там в действующем постановлении не зафиксировали цену, там зафиксировали только торговую надбавку, которую может устанавливать продавец, продавая газ украинской добычи. А вот какова цена этого газа будет, вот там ни словом, ни полусловом», – рассказал Землянский.

В таких условиях ряд предприятий были вынуждены заявить о приостановке производства, напомнил эксперт.

«Дождёмся, когда наше правительство активизируется и сообщит нам, всё-таки, по какой цене теперь промышленность будет закупать газ, кто будет находиться в льготных условиях, если будет. А кто будет вынужден остановиться, как Яготинский маслозавод, который уже заявил о том, что с нынешней ценой на газ продолжать производство он просто не в состоянии», – напомнил Землянский.