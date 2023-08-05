Зеленский обманывает украинцев о Крыме. Будет чудовищный взрыв, когда вскроется ложь, – бывший министр

Анатолий Лапин.  
05.08.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Скандал, Украина


Заявления представителей украинского режима по поводу скорого захвата Крыма, озвученные ими в эфирах организованного Банковой «единого марафона», – это ложь, которая приведет к «чудовищному взрыву», когда правда вскроется.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления представителей украинского режима по поводу скорого захвата Крыма, озвученные ими в эфирах организованного...

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«Наше общество нездорово, живет иллюзиями и в парадигме фильма «Слуга народа». Оно считает, что все идет нормально, как в фильме. Почему? Потому что если вы включите монотелевизор, вы услышите: «Завтра будем в Крыму», покупайте маски, ласты, акваланг, готовьтесь. Последнее заявление главы государственной пограничной службы Украины Дайнеко – он заявил, что сейчас не получилось, но на следующий год, 24 августа 2024 года зуб даю, все будут в Крыму. Послушайте, это же постоянно идет такая кампания. Это чудовищная ложь, которая громоздится, громоздится и громоздится. Но есть одна проблема – это как шар. А что будет, если его проколят? Это же будет просто взрыв, когда люди поймут, что их дурили, нас обманывали, вы можете себе только представить, какие будут последствия разрушения этой лжи. Они будут просто чудовищными», – заявил Рева.

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