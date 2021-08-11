Зеленский обновил руководство ВСУ котловодцами и орденоносцами

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На руководящие должности в ВСУ были назначены боевые офицеры, сыгравшие, по мнению украинской стороны, ключевую роль во время боевых действий на Донбассе с 2014 года.

Об этом сообщает официальная страница Генштаба ВСУ в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, указом Зеленского от 9 августа 2021 на должность командующего Воздушных Сил ВСУ назначен генерал-майор Николай Олещук. С ноября 2014-го Олещук участвовал в проведении «АТО», а затем привлекался к силам и средствам «операции Объединенных сил» на территории Донбасса.

Также командующим десантно-штурмовой войск ВСУ назначен полковник Максим Миргородский. Был среди украинских подразделений, осаждавших летом 2014 года город Славянск, участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево.

«Легендарный «Майк» – первый участник русско-украинской войны, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого. Новый командующий ДШВ окончил Курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4,) Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского в 2020 году», – написали в пресс-службе о новом командующем ДШВ.

Далее, по согласованию с президентом Украины, приказом Минобороны на должность командующего оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ был назначен «герой Украины» генерал-майор Андрей Ковальчук. На момент начала украинской агрессии в Донбассе полковник Ковальчук занимал должность начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады. В июне-июля 2014 года его группа «в боях освобождает» (а по факту фактически занимает без боя) Красный Лиман, Николаевку и Славянск. Также Ковальчук отметился ранением под Луганским аэропортом. Награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2015 году и II степени. Звание «герой Украины» Ковальчук получил лично от президента Петра Порошенко во время парада в день «незалежности» 24 августа 2016 года.

Командующим оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ назначен генерал-майор Олег Микаца. В боевых действиях против Донбасса проявил себя в боях за Донецкий аэропорт. С 2015 года – начальник 169-го учебного центра «Десна». В августе этого же года присвоено воинское звание «генерал-майор».

Особо отмечается, что Олег Микац стал первым украинским генералом, который никогда не служил в советской армии. В марте 2017 назначен на должность заместителя командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Далее, командующим оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ назначен полковник Сергей Литвинова. Уроженец Белой Церкви, закончил Харьковский институт танковых войск в 1999 году.

«Прошел путь от командира танкового взвода танковой роты отдельного танкового батальона к начальнику штаба – заместителя командующего оперативного командования «Восток». Офицер участвовал в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины», – говорят в пресс-службе.

Литвинов награждён орденом «За мужество» III степени.

Замначальника Генштаба ВСУ назначен полковник Владимир Коваль. Кандидат военных наук. Перед назначением возглавлял Военно-научное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Участвовал в АТО. Награжден знаками отличия Министерства обороны Украины.