27.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Социология, Украина
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Зеленский «обнулился» в худшем смысле этого знаменитого слова


По состоянию на сегодняшний день рейтинги фактически всех украинских политсил вернулись к прошлогодним показателям первого тура президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае – это опрос социологической группы «Рейтинг», который показывает, что рейтинг Владимира Зеленского опустился до показателя первого тура выборов 31 марта прошлого года.

То есть, на данный момент он составляет 30,2%, а в конце июня был 34,6», – озвучил результаты соцопросов модератор конференции, киевский журналист Алексей Гавриленко.

Комментируя результаты исследования, Бизяев подчеркнул, что не надо путать показатели Зеленского первого и второго туров президентских выборов.

«Во втором туре уже шло протестное голосование, или-или. Собственно, сейчас рейтинг Зеленского – это рейтинг его первого тура, это его ядерный электорат, который у него, собственно, и был.


Всё, что было сверху, всё, что голосовали против Порошенко, против Бойко, против Тимошенко – это всё сейчас расползается.

Но при этом рейтинг Тимошенко не вырос, рейтинг Порошенко остался в пределах статистической погрешности, рейтинг Бойко нарастился в районе трёх процентов, по сравнению с результатами первого тура. Там всё на уровне статистической погрешности в 2 процента, плюс-минус.

Сейчас же все рейтинги проводятся методом телефонного опроса, а не анкетированием, поэтому эта погрешность вполне ожидаема», – отметил эксперт.

«Поэтому мы имеем ситуацию – всё вернулось на круги своя, на 31 марта 2019 года. Как говорили неоклассики: «Миша, это всё фигня, давай по новой», – добавил Руслан Бизяев.

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