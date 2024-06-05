Зеленский обос…ся во всем – офицер ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский провалил международную политику на всех направлениях. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

По мнению Лапина, у Украины натянуты отношения с большинством партнеров, а готовящийся в Швейцарии «саммит мира» будет провальным.

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«Зеленский умудрился сделать все – где у нас еще остались союзники? С поляками границу заблокировали сегодня опять на Раве Русской, с поляками – проблемы, за полгода пострадала наша экономика. Израиль – уже имеем проблему, с американцами – что с республиканцами, что с демократами уже имеем резкие ответы. Я еще не знаю, где он умудрился не перес…ть то, что где-то держалось. И сейчас он едет на этот саммит. Заявление 100 стран будет о чем, о зерновом коридоре? Обмен заложниками и экологическая ядерная безопасность. Он сам нивелирует саммит мира, сузив перечень вопросов своей формулы с десяти до трех. Вот, где только можно обоср…ться, везде оно обоср…лось», – резюмировал Лапин.