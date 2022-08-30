Зеленский обозвал Россию «прожорливым аллигатором» и обвинил в нежелании говорить на его условиях

30.08.2022  09:38 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украина не может вести переговоры с Россией, ведь та ставит ультиматум, а именно — признать потерю Украиной ее территорий.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в городе Блед (Словения).

Украина не может вести переговоры с Россией, ведь та ставит ультиматум, а именно —...

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«Для любых переговоров необходимо, чтобы обе стороны этого хотели. Это еще одна публичная ложь российских властей, они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – это российские территории», – пожаловался Зеленский.

По словам главы киевского режима, россияне в публичной сфере уже говорят о том, чтобы Украина должна признать российскими территориями и потерянные в ходе боев регионы юга после того, как там пройдут референдумы о присоединении к РФ.

«Это просто аллигатор с прожорливым чувством всего чужого. Как бы вы с ними ни говорили, на сегодняшний день, они все равно через полгода придут за другой нашей территорией», – добавил Зеленский.

По мнению Зеленского, Россия не столь мощна, как кажется.

«Эту легенду о великой государственности нужно забыть. Мы это доказываем на поле боя», – похвастался он.

Ранее Зеленский заявлял, что о переговорах с Россией и речи быть не может.
По его словам, такие переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины и Киев восстановит свои границы по состоянию на 1991 год.

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