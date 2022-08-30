Зеленский обозвал Россию «прожорливым аллигатором» и обвинил в нежелании говорить на его условиях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина не может вести переговоры с Россией, ведь та ставит ультиматум, а именно — признать потерю Украиной ее территорий.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в городе Блед (Словения).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Для любых переговоров необходимо, чтобы обе стороны этого хотели. Это еще одна публичная ложь российских властей, они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – это российские территории», – пожаловался Зеленский.

По словам главы киевского режима, россияне в публичной сфере уже говорят о том, чтобы Украина должна признать российскими территориями и потерянные в ходе боев регионы юга после того, как там пройдут референдумы о присоединении к РФ.

«Это просто аллигатор с прожорливым чувством всего чужого. Как бы вы с ними ни говорили, на сегодняшний день, они все равно через полгода придут за другой нашей территорией», – добавил Зеленский.

По мнению Зеленского, Россия не столь мощна, как кажется.

«Эту легенду о великой государственности нужно забыть. Мы это доказываем на поле боя», – похвастался он.

Ранее Зеленский заявлял, что о переговорах с Россией и речи быть не может.

По его словам, такие переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины и Киев восстановит свои границы по состоянию на 1991 год.