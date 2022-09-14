Зеленский обрадовал украинцев: страна снова залезла в долги к МВФ

14.09.2022  08:38 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, МВФ, Политика, Украина, Финансы, Экономика, Экономика коллапса
Новости Украины

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов в долг.

Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд выделил для...

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«Провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства. Обсудили новую программу сотрудничества и в целом сохранение финансовой стабильности Украины», — говорится в обращении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал пояснение, отчего Киеву позарез нужен новый кредит, хотя в нынешнем размее он покрывает только четвертую часть ежемесячных потребностей страны по покрытию бюджетного дефицита. В украинском правительстве ежемесячный дефицит бюджета на 2023 год оценивают более чем в 3 млрд долларов.

«В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 трлн гривен, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 млрд долларов», – сообщил Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, уже сейчас более трети бюджета финанируется из средств Запада.

«Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы», – отметил Шмигаль.

Напомним, в госбюджете Украины на 2023 год один главный приоритет — война. На эти цели планируется выделить более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета страны.

 

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