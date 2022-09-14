Зеленский обрадовал украинцев: страна снова залезла в долги к МВФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов в долг.

Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства. Обсудили новую программу сотрудничества и в целом сохранение финансовой стабильности Украины», — говорится в обращении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал пояснение, отчего Киеву позарез нужен новый кредит, хотя в нынешнем размее он покрывает только четвертую часть ежемесячных потребностей страны по покрытию бюджетного дефицита. В украинском правительстве ежемесячный дефицит бюджета на 2023 год оценивают более чем в 3 млрд долларов.

«В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 трлн гривен, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 млрд долларов», – сообщил Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, уже сейчас более трети бюджета финанируется из средств Запада.

«Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы», – отметил Шмигаль.

Напомним, в госбюджете Украины на 2023 год один главный приоритет — война. На эти цели планируется выделить более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета страны.