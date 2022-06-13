Зеленский обратился за помощью к американским евреям

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Новости Украины

Киевский режим будет склонять на свою сторону американское еврейское лобби. С этой целью готовится обращение Владимира Зеленского к Американскому еврейскому комитету.

Об этом заявил сам Зеленский во время своего очередного видеообращения.

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«Подготовил обращение к Американскому еврейскому комитету. Сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты», – заявил Зеленский.

Зеленский призвал еврейских деятелей удвоить усилия, чтобы украинцы получили больше современного оружия, больше финансовой поддержки, чтобы быстрее закончить войну.

Ранее стало известно, что российский миллиардер еврейского происхождения Год Нисанов больше не является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса и прекращает работу в Исполнительном комитете этой организации.

Об отстранении Нисанова обьявил в своем релизе Всемирный еврейский конгресс. По версии ВЕК Нисанов отстранен от руководства организацией в связи с санкциями.

«Всемирный еврейский конгресс повторяет и подтверждает, что никто из тех, кто включен в какой-либо список лиц, подпадающих под санкции Соединенных Штатов, Великобритании или Европейского Союза в связи с конфликтом на Украине, не может занимать какие-либо должности или играть какую-либо роль в организации», — говорится в заявлении. «Соответственно, Год Нисанов больше не является вице-президентом CMJ и прекратил работу в исполкоме CMJ».