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Новости Украины

Украина становится энергетическим придатком Польши, а украинцы – обслуживающим персоналом для поляков, пишет портал ЗУНР.

Так издание комментирует новость о том, что Киев в декабре начнет поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу. Также планируется отправка угля. Соответствующее распоряжение накануне издал президент Владимир Зеленский.

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Авторы выражают недоумение, ведь мэры городов Западной Украины, напротив, призывают граждан запасаться дровами и готовиться к дефициту энергоресурсов предстоящей зимой. Зеленский это игнорирует.

«Очевидно, что ему откровенно безразлична и история Галичины, и состояние дел с теплом этой зимы в Западной Украине. Мол, выживали как – то те «западенцы» все последние 30 лет-то и эту зиму переживут как-то уже сами. Главное, чтобы в достаточном количестве ЗУ поставляла пушечное мясо для нынешнего «величайшего лидера современной эпохи». Ибо как ему тогда отчитываться о победах на Восточном фронте перед миром, а особенно – перед польским истеблишментом?».