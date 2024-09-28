Зеленский обрушил на Украину шторм скандальным визитом в США

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Украина попала в ловушку избирательной компании Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с американским посольством интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский пиар-технолог Петр Герасименко.

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«Визит президента Украины Владимира Зеленского в США приобрел неожиданную траекторию. Украина оказалась в центре дипломатического скандала. Даже хуже — она попала в ловушку американской избирательной гонки, чего нужно было категорически избегать любой ценой», – пишет Герасименко.

Он соглашается, что у республиканцев появились все основания считать, что в ходе визита Зеленский подыгрывал демократам накануне предстоящих выборов президента.

«Надеяться, что шторм вокруг визита Зеленского утихнет сам по себе, не стоит. Наоборот, эту тему будут раскручивать на протяжении избирательной кампании. Вполне вероятно, что вскоре мы станем свидетелями новых изобличений республиканцев об украинской коррупции, о тайных контактах между российской и украинской сторонами или других скандальных процессах, которые хорошо известны американцам и которыми так удобно отвлекать внимание избирателей от собственных заигрываний с Путиным. Да и Москва здесь с радостью поможет. Там тоже о многом знают…», – опасается автор.

По его словам, Украине нужна грамотная стратегия по отношению к США и качественная профессиональная дипломатия, отмечая, что «время, когда можно было получать результат на харизме лидера страны, ведущей борьбу за существование, уже прошло».

«Проблема в том, что рядом с Зеленским критично не хватает людей, которые могли бы давать ему мудрые советы», – резюмирует Герасименко.