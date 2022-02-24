Зеленский обсудил с Лондоном бегство за границу

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским его возможное бегство за границу.

Как сообщает Guardian, об этом Джонсон сказал в Палате общин, отвечая на вопрос Джулиана Льюиса.

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«Джонсон предположил, что Великобритания была бы готова предоставить убежище украинскому правительству в изгнании. Льюис сказал, что Великобритания принимала у себя правительство в изгнании из прибалтийских государств во время советской оккупации. Сделает ли Великобритания это снова?

Джонсон сказал, что Великобритания готова предложить Украине необходимую поддержку, и он сказал, что, когда он разговаривал с президентом Зеленским сегодня утром, он говорил с ним о том, что ему может потребоваться найти безопасное место», – говорится в публикации.