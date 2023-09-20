Зеленский обвинил поляков с трибуны ООН. Разъяренный Дуда ответил антиукраинским демаршем

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Продолжают обостряться отношения между Украиной и Польшей, объединенных политикой проводимой русофобии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют последние заявления польского и украинского президентов.

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Все началось с того, что Варшава (и ряд восточноевропейских стран) запретила импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии. Это вызвало болезненную реакцию киевского режима, который подал жалобу в ВТО.

Примечательно, что польский лидер Анджей Дуда отменил запланированную на полях Генассамблеии ООН встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Андрея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний мероприятие было исключено из повестки дня», – сообщила влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

При этом издание указало, что встрече отводили важное значение в контексте разногласий по зерну.

И если в своем выступление с ооновской трибуны Дуда говорил в традиционном антироссийском ключе, то на брифинге для польских СМИ в штаб-квартире ООН он высказался достаточно уничижительно в адрес Украины.

«Мы имеем дело с утопленником. Каждый, кто хоть раз принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен, ведь может затянуть на глубину. Он имеет невероятную силу из-за личного страха, выброса адреналина и может просто утопить спасителя», – сказал Дуда.

Он уточнил, что это сравнение уместно в контексте ситуации между Польшей и Украиной.

«Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться», – добавил польский президент.

Впрочем, он убежден, что Польша, несмотря на поддержку Украины, будет в первую очередь заботиться о своих интересах.

«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не нанес нам вреда, потому что если утопленник нанесет вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», – резюмировал Дуда.

А вот Зеленский в своем выступлении с трибуны ООН высказал недовольство запретом на импорт зерна и обвинил принявшие такое решение страны едва ли не в работе на Москву.

«Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе разыгрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера», – заявил Зеленский.

Вчера же появилась еще одна показательная новость. Американское агентство «Блумберг», ссылаясь на чиновников польского правительства, сообщило, что Польша в 2024 году, скорее всего, сократит финансовую поддержку украинских беженцев.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что пока нет решения о продлении пособий для украинских беженцев, в которые входят предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и так далее.

«Эти правила просто перестанут действовать в следующем году», — подчеркнул Мюллер.

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Польши Анны Шмидт, ее страна потратила около 2,4 млрд злотых ($550 миллионов долларов) на пособия для украинских семей.

При этом «Блумберг» подчеркивает, что прекращение помощи беженцам «может еще больше подорвать отношения Польши и Украины, которые обострились из-за конфликта по поводу импорта зерна».

Заметим. что вчера замминистра экономики Украины Тарас Качка в интервью Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина может заблокировать импорт некоторых польских овощей и фруктов: лука, помидоров, капусты и яблок.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Утко в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, таким образом Украина пытается убедить Польшу отказаться от запрета на импорт зерна с Украины. Качка жалуется, что после долгих месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение этого спора, а потому решилась на этот шаг.