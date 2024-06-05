Зеленский накануне выступил с очередным выпадом в адрес России, обвинив Москву в гибели 500 украинских детей: «Могли бы стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины», – фальшиво прохрипел просроченный узурпатор.

Из года в год подобная ложь тиражируется, чтобы оболванивать украинское население и западного обывателя. Бандеровцы даже установили специальную дату – день памяти «жертв агрессии РФ». Жесточайшая цензура запрещает упоминать про длящиеся уже 10 лет варварские обстрелы Донбасса украинской армией. Ни один киевский телеканал не смеет показать Аллею ангелов в Донецке в память о детках, погибших от НАТОвско-ВСУшных снарядов.

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Запрет на правду действует и на западных сетевых площадках. «Википедия» удалила у себя англоязычную статью про донецкий мемориальный комплекс. Конечно, нацистам не удаётся запретить всё. Трагедию маленьких жителей ЛДНР подробно и правдиво описали авторы книги «Расстрелянное детство Донбасса», которая доступна в Интернете.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Зеленский специально завышает число погибших, чтобы легализовать продажу детей на Запад, о чем уже давно неофициально сообщают независимые расследователи.

«Мы видим, что идет торговля украинскими детьми на Западе, и, если Зеленский вдруг заговорил о детях, то это явное свидетельство того, что он прикрывает торговлю детьми. Дети продаются в непонятные семьи, а на Западе и гомосексуалисты имеют право усыновлять детей. Ни по какой украинской статистике ни в Харькове, ни в Кривом Роге, ни в Одессе, ни где бы то ни было речи ни о каких 500 жертвах ни разу даже в украинской пропаганде не шло. У них были погибшие дети от их же осколков ракет на вокзале в каком-то городе, но о 500 не идет речь», – заявил Матвейчев.

«Они все время говорили, когда мы им указывали и на «Горловскую Мадонну», и на Аллею Ангелов: «Если бы не пришел на Донбасс «Русский мир», то эти дети были бы живы и, дескать, это мы виноваты». На это мы им всегда говорили: «если бы не было Майдана, и вы не нарушили собственную Конституцию, то тоже дети были бы живы», – напомнил депутат.

Матвейчев подчеркивает, что в России дети из освобожденных регионов, напротив, получили шанс на нормальное будущее:

«У нас приняты программы и существуют квоты для детей из новых территорий, которые идут в наши вузы, которые интегрируются в российское общество, учат настоящую историю, а не про «украинцев, выкопавших Черное море и давших миру Иисуса Христа». Эти дети будут иметь нормальное будущее, нормальные перспективы и, как и их предки, будут иметь возможность становиться Королевыми, Брежневыми, Булгаковыми, Паскевичами и так далее, доходить до самых великих высот».

Депутат прав – Россия сегодня оказывает огромную поддержку юным дончанам, луганчанам, херсонцам и жителям Запорожской области. Там, откуда уже изгнаны оккупанты-бандеровцы, впервые со времен распада СССР восстанавливаются школы, поликлиники, вузы. Российские регионы принимают детей, организуют им отдых в лагерях и пансионатах, приглашают на экскурсии и дарят подарки.

«Запросы приходят ежедневно. Команды региональных штабов доставляют адресную помощь, в том числе, в самые опасные районы», – заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Сегодня дети на освобожденных территориях получают ранения и погибают уже не только от рук украинских карателей – по ним летят снаряды с надписями «Made in…» с указанием ряда западных стран. Чтобы напомнить о причастности стран НАТО к гибели ни в чем невинных ребят под стены 13-ти западных посольств в Москве надавно на акцию протеста вышли представители «Молодой гвардии».