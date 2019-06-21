Зеленский обьяснил, что у него нет полномочий уволить Авакова

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с дальнейшим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В ответе, обнародованном в пятницу на сайте президента Украины, освобождение от должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады.

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В соответствии с требованиями закона Украины «О Кабинете министров Украины» член правительства может быть освобожден от должности Верховной Радой путем принятия отставки члена Кабмина по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.

«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности Министра внутренних дел Украины пока отсутствуют», — говорится в тексте ответа.

Напомним, в последний раз требования об отставке Авакова актуализировались после инцидента с убийством полицейскими на Киевщине пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.