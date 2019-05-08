08.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Общество, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Зеленский объявил гитлеровских коллаборационистов УПА «борцами с нацизмом»

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что будет продолжать политику своего предшественника Петра Порошенко и в сфере героизации гитлеровских коллаборационистов из УПА, которых нынешняя украинская официальная пропаганда представляет как «борцов на два фронта» – против коммунистов и нацистской Германии, хотя многочисленные архивные документы свидетельствуют о сотрудничестве Организации украинских националистов со спецслужбами нацистов.

Пресс-служба Зеленского опубликовала сегодня фотографию комика-президента вместе с капитаном I ранга ВМФ СССР Иваном Залужным, которому послезавтра исполнится 101 год. Залужный в сообщении называется участником не «Великой Отечественной», а «Второй мировой войны». Подчеркивается, что он «потерял единственного внука-Ивана Гутника-Залужного во время войны на Донбассе».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вместе с ветераном и Зеленским на фото также позирует Параскева Зеленчук-Потяк, которая, согласно сообщению, «в 13 лет стала связной в УПА» –  «передавала информацию, провиант, плела свитера».

На снимке Залужный жмет руку бандеровке, а Зеленский с улыбкой сверлит взглядом 100-летнего старика.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира.  Мира, в котором сегодня так нуждается Украина.  Мира, залогом которого станет единство всех украинцев.  Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы», – говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть