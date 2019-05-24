Зеленский объявил Госдуму примером отсталости. Но тут же признал: «Агрессор» – впереди

24.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский посетил проходивший в Киеве форум It-специалистов, где выступил перед собравшимися на русском языке, используя понятную аудитории лексику, шутя и срывая овации.

«Честно говоря, здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Я там три дня, а тут настоящие живые люди. Так что спасибо, что позвали», – сказал Зеленский и поклонился собравшимся, сорвав аплодисменты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Зеленский извинился за меры безопасности.

«Хочу попросить прощения за вот эти рамки, которые там установили. Извините, пожалуйста, я думаю, что среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу этим рамках. Это очень неплохой стартап. Даю слово как президент Украины (до сих пор не могу привыкнуть), что я буду первым заказчиком этого стартапа, так что кто-то может разбогатеть», – сказал он, вновь вызвав поддержку публики.

Затем Зеленский принялся рассуждать о необходимости развития высоких технологий, поскольку сейчас в мире совершается ежегодно несколько прорывных открытий. «Мы должны меняться, иначе у нашей страны нет шансов. Естественно, мы должны инновационно меняться», – сказал он.

Зеленский не забыл бросить камень в огород олигарха Рината Ахметова, которому недавно другой олигарх Игорь Коломойский обещал «раскулачивание» после смены власти на Украине. Зеленский привел в пример Великобританию, отказывающуюся от угля, и привел в пример Украину, где Ахметов эксплуатирует приносящую сверхприбыли схему поставок угля «Роттердам+».

Затем Зеленский показал на экране ролик, где показывается созданный на Западе робот-собака, который может прыгать и бегать.

После картинки чудо-робота Зеленский показал фото еще одного своего недруга – депутата Олега Ляшко, который олицетворял отсталость украинской бюрократии. «Вот эти чиновники», – объявил президент, а зал захлопал.

«И, обратите внимание, вот куда они нас могут привести. Чего вообще не хочется», – продолжил Зеленский, показав на экране слайд из российской Госдумы и заголовком новости об инициативе российских депутатов вернуть старое летоисчисление.

«Да, ребята, у нас много проблем, много факапов», – перешел вскоре Зеленский на ситуацию внутри Украины.

«Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год… Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», – так Зеленский упомянул о России, не назвав ее.

«По индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Белоруссии и Эстонии. То есть, вообще дело в не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну Смартфония. Правительство Смартфония. Ребята, пора это сделать, без вас не справиться!» – вновь осыпал президент комплиментами собравшихся.

«Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу, и ты не только получаешь новости, видишь, какая там сегодня погода, а ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки (извините за это слово), какие люди избираются, как можно отозвать… Я мечтаю о нашей стране в смартфоне, чтобы мы были первыми в мире», – обрисовал светлое будущее Зеленский.

Глава «Союза политэмигрантов Украины» Лариса Шеслер считает выступление украинского президента «косноязычным и популистским».

«Грустно то, что оно вызвало бурное восхищение. Он льстил, хохмил, поносил отсталых замшелых предшественников, и хотел показаться самым демократичным и самым продвинутым», – размышляет Шеслер.

«Особенно смешно предложение использовать дроны, учитывая развал инфраструктуры. Почему этим современным компьютерным снайперам и гонщикам кажется, что можно заменить железную дорогу летающими стрекозами? Отключите им электричество и выдайте по светодиодному фонарику, чтобы они ощутили разницу между реальностью и фантазиями.

Конечно, перестройка всего бюрократического аппарата на цифровые рельсы – вещь нужная.

Я сама, как программист по специальности, могу это оценить. Россия в этом забежала сильно вперед, обогнав многие европейские страны. Действительно, любой документ от водительских прав до решения суда можно заказать через личный кабинет, и получить в течение десяти минут в назначенное время. В московских МФЦ висят объявления о том, что если вы ждете в очереди больше 15 минут, вы получаете чашку кофе. Кофе никто не получает, потому что никто не ждет. Однажды, споткнувшись на выбоине тротуара, я сгоряча написала на сайт московского департамента жалобу, на следующий день выбоину заделали и мне на почту прислали фотоотчет.

Есть масса форматов обращений во все инстанции, и там, где это не касается каких-то социальных вопросов, реакция внимательная и оперативная.

Бабушки в очереди расплачиваются уже не только картами, но и при помощи телефонов, телефон предъявляют вместо бумажного билета и в метро и в аэропорту, электронные очереди и записи онлайн используют не только в поликлиниках, но и на почте и у нотариуса.

Но разве это решает большие социальные проблемы, которые стоят в России?

А что говорить об Украине? Как электронные торги или онлайн кабинеты уничтожат реальную коррупцию, возродят реальное производство, позволят решить проблему трудоустройства не только программистов?

Какие дроны смогут заменить перевозку грузов по разбитой трассе Н 14?

Какие социальные лифты для миллионов простых украинцев сможет предложить Зеленский, когда кумовство и непотизм являются стержнем экономики и политики?

Он предлагает зеленкой лечить сепсис, закрывать красивой декорацией зияющие дыры и руины.

И очень печально, что эти рецепты многим кажутся эффективными»,- заключает автор.