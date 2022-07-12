Зеленский обьявил о достижении наивысшего уровня доверия с поляками

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Новости Украины

Украина достигла в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества за все годы независимости.

Такое оптимистическое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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«Мы достигли в отношениях с Польшей высочайшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи’во всех сферах и на основе четкого понимания, что Украина и Польша могут быть свободны только вместе – в братстве», – заявил он.

Напомним, вчера Зеленский направил в Верховную Раду Украины законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, находящихся на Украине.

Отметим также, что резонансный законопроект не содержит тех скандальных положений, о которых ранее говорили многие комментаторы. В частности, вопреки инфомифам он не дает гражданам Польши никакого особого правового статуса на Украине, не дает им права занимать на Украине никакие должности в госаппарате, судах или полиции.

Фактически, это зеркальный ответ на аналогичный закон, который весной был принят Польшей в отношении украинцев. В частности, Зеленский предложил дать полякам возможность легально находиться на Украине в течение 18 месяцев, право на легальное трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в вузах, медицинское обслуживание.

Притом, как и для украинцев в Польше, перечисленные в законе гарантии для поляков на Украине будут действовать не всегда, а исключительно в чрезвычайных ситуациях, например, если Польша столкнется с военным нападением на нее и Украина будет вынуждена принять у себя польских беженцев.

Также Зеленский подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания «Город-спасатель». Это уже второе такое решение киевской власти – польский Жешув первым получил это звание.