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Украина победила Россию на Черном море, запустив «зерновой коридор» без согласования с Москвой и создав угрозу для кораблей российского флота при помощи морских дронов и ракет НАТО.

«Путин не достиг никаких побед благодаря тому, что Украина была успешной в обороне. Сейчас Украина может противостоять российской агрессии, чтобы другие страны не проливали свою кровь. Мы вернули Черное море. Благодаря морским перевозкам у нас улучшилась экономическая ситуация. И ни одна российская ракета не может преодолеть мощные американские системы «Патриот», спасибо вам за это… После нашей победы на Черном море мы надеемся уничтожить доминирование России в нашем небе. Это наши планы на следующий год», – объявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Джо Байденом в Вашингтоне.

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Украинский президент также призвал не драматизировать результаты наступления ВСУ.

«Наши хлопцы уничтожили 20 тысяч вагнеровцев. Это серьезные террористы, которые также действовали на африканском континенте, в Сирии. Ядра этой организации уже нет, это сделала Украина. Россия не захватила ни одного нашего села, никакой нашей территории, я уже не говорю про большие какие-то достижения», – сказал Зеленский, очевидно соврав, поскольку за последние недели РФ заявляла о занятии новых населенных пунктов.

Зеленский при этом отверг возможность признания за Россией Крыма, Донбасса, а также Приазовья.

«Как может Украина просто отдать свои территории? Это абсолютное безумие, если честно. Там живут наши люди, это все часть общества Украины. Над ними издеваются, их насилуют, их убивали», – продолжал кривляться криворожский клоун.