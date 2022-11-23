Зеленский объявил о создании тысяч пунктов для украинцев без света

23.11.2022  08:17 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Украинские власти продолжают готовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские власти продолжают готовиться к длительному отсутствию электроэнергии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

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«Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей «Пункты несокрушимости». По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано – еще больше. Если снова произойдут массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не восстановить, то активируется работа «Пунктов несокрушимости», – сказал Зеленский.

По его словам, в пунктах будут все базовые услуги – электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка, причем бесплатно и круглосуточно.

Кроме того, президент Украины добавил, что такие пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС и тому подобное.

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