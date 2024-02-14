Зеленский объявил охоту на журналистов крымско-татарского телеканала

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Так называемая «прокуратура АРК» возбудила уголовное дело против крымской журналистки, ведущей телеканала «Миллет» Айше Шулаковой.

Фейковое ведомство, созданное Киевом, обвиняет ее в «коллаборационизме» и «оправдании российской агрессии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главной причиной, почему украинская «прокуратура» преследует журналистку, называется поддержка действий президента и армии России:

«Ведущая» систематически продвигает пропагандистские нарративы РФ и способствует созданию «положительного эффекта» от вторжения на территорию суверенного и независимого государства, оправдывая таким образом вооруженную агрессию врага».

Согласно украинскому законодательству, Шулаковой за эти «преступления» грозит до 12 лет лишения свободы. Примечательно, что к травле журналистки подключились и различные украинские инфопомойки вроде «Крымского ветра», который смакует потери ВС РФ и удары по позициям и инфраструктуре российской армии. Интересно также, что Шулакова неоднократно вступала в перепалки с главарем запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефатом Чубаровым, за что тот клеймил ее предательницей.

На телеканале «Миллет» обвинения в адрес Шулаковой посчитали признанием успешной работы и подчеркнули, что таких же взглядов, как она, придерживается весь коллектив СМИ.

«Так называемая «прокуратура АР Крым» не дорабатывает, — сказала гендиректор АНО «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания» Лиля Веджатова. — У нас на телеканале Президента Владимира Путина, Армию России и СВО поддерживает не только Айше Шулакова, но и все остальные сотрудники. Правда о жизни в российском Крыму, объяснение причин СВО, рассказ о наших защитниках и тех, кто помогает фронту — ежедневная работа телеканала. Так что призываю украинских фейковых «прокуроров» смотреть «Миллет» внимательнее».