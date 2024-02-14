Зеленский объявил охоту на журналистов крымско-татарского телеканала

Анатолий Лапин.  
14.02.2024 17:25
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Политические убийства, Провокации, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура


Так называемая «прокуратура АРК» возбудила уголовное дело против крымской журналистки, ведущей телеканала «Миллет» Айше Шулаковой.

Фейковое ведомство, созданное Киевом, обвиняет ее в «коллаборационизме» и «оправдании российской агрессии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемая «прокуратура АРК» возбудила уголовное дело против крымской журналистки, ведущей телеканала «Миллет» Айше...

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Главной причиной, почему украинская «прокуратура» преследует журналистку, называется поддержка действий президента и армии России:

«Ведущая» систематически продвигает пропагандистские нарративы РФ и способствует созданию «положительного эффекта» от вторжения на территорию суверенного и независимого государства, оправдывая таким образом вооруженную агрессию врага».

Согласно украинскому законодательству, Шулаковой за эти «преступления» грозит до 12 лет лишения свободы. Примечательно, что к травле журналистки подключились и различные украинские инфопомойки вроде «Крымского ветра», который смакует потери ВС РФ и удары по позициям и инфраструктуре российской армии. Интересно также, что Шулакова неоднократно вступала в перепалки с главарем запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефатом Чубаровым, за что тот клеймил ее предательницей.

На телеканале «Миллет» обвинения в адрес Шулаковой посчитали признанием успешной работы и подчеркнули, что таких же взглядов, как она, придерживается весь коллектив СМИ.

«Так называемая «прокуратура АР Крым» не дорабатывает, — сказала гендиректор АНО «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания» Лиля Веджатова. — У нас на телеканале Президента Владимира Путина, Армию России и СВО поддерживает не только Айше Шулакова, но и все остальные сотрудники. Правда о жизни в российском Крыму, объяснение причин СВО, рассказ о наших защитниках и тех, кто помогает фронту — ежедневная работа телеканала. Так что призываю украинских фейковых «прокуроров» смотреть «Миллет» внимательнее».

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