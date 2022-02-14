Зеленский объявил праздником «день вторжения России»

Новости Украины

Владимир Зеленский издал указ и объявил «Днем единения» 16 февраля – именно на эту дату еще недавно чиновники США анонсировали «вторжение России на Украину». Указ предполагает поднятие флагов Украины на домах и сооружениях, исполнение в 10:00 гимна «Ще не вмерла…».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», – объявил Зеленский в своем обращении к гражданам.

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Инициативу Зеленского язвительно прокомментировал блогер Анатолий Шарий: «Зеленский предложил завтра пометить себя ленточками. Лично для меня эта идея отличная, я вообще не против, чтобы идиоты себя помечали».

Вместе с тем Зеленский в обращении также подтвердил информацию СМИ о бегстве крупнейших олигархов из Украины.

«Хочу обратиться к украинским нашим журналистам. Некоторым из вас иногда приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже бежали из собственного государства. Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал», – заявил Зеленский.

Он призвал возвращаться олигархов.

«Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина – действительно Родина, а для кого – просто площадка для денег», – пафосно объявил Зеленский.

Он вновь призвал чиновников и депутатов, находящихся за границей, срочно вернуться на Украину.

«Вам народ Украины доверил не только управлять государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации – быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!» – резюмировал Зеленский.

Сенатор Алексей Пушков обращает внимание, что при всей критике в адрес олигархов Зеленский не позволил ни одного выпада в адрес США, которые переносят свое посольство из Киева во Львов.

«Самое поразительное в этой истории состоит в том, что в Киеве, судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят США. Более того: пытаются опровергать предупреждения из-за океана и не реагируют на практические действия администрации США. Ведь перенос посольства США из Киева во Львов (!!!) должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского: это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию. Ситуация между парадоксом и фарсом», – считает Пушков.