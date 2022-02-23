Зеленский объявил призыв резервистов и запретил бизнесу эвакуироваться

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Новости Украины

Владимир Зеленский выступил с очередным ночным обращением, посвященным признанием Россией республик Донбасса.

«На смену «нас там нет» пришло официальное «мы все-таки тут»… Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений», – прокомментировал Зеленский.

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Он сообщил, что хочет собрать саммит стран – постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Турции. Президент поблагодарил Запад за санкции и финансовую помощь, «чтобы обеспечить стойкость украинской экономики»

Зеленский уточнил, что пока что «нет нужды в общей мобилизации». Однако он подписал указ про Призыв резервистов в особый период, что должно позволить «оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».

Зеленский анонсировал, что завтра собирает представителей топ-50 большого бизнеса. «Все должны остаться на территории Украины»,- дал он установку на фоне сообщений о том, что компании начали переносить свои офисы из Киева вслед за посольствами.

«Мы хотим тишины, но если мы сегодня промолчим – то завтра исчезнем… Уверенность в победе. Не рыдать, а достигать. Слава Украине!» – с пафосом заключил Зеленский.