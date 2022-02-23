Зеленский объявил призыв резервистов и запретил бизнесу эвакуироваться

23.02.2022  00:24 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский выступил с очередным ночным обращением, посвященным признанием Россией республик Донбасса.

«На смену «нас там нет» пришло официальное «мы все-таки тут»… Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений», – прокомментировал Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Владимир Зеленский выступил с очередным ночным обращением, посвященным признанием Россией республик Донбасса. «На смену...

Он сообщил, что хочет собрать саммит стран – постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Турции. Президент поблагодарил Запад за санкции и финансовую помощь, «чтобы обеспечить стойкость украинской экономики»

Зеленский уточнил, что пока что «нет нужды в общей мобилизации». Однако он подписал указ про Призыв резервистов в особый период, что должно позволить «оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».

Зеленский анонсировал, что завтра собирает представителей топ-50 большого бизнеса. «Все должны остаться на территории Украины»,- дал он установку на фоне сообщений о том, что компании начали переносить свои офисы из Киева вслед за посольствами.

«Мы хотим тишины, но если мы сегодня промолчим – то завтра исчезнем… Уверенность в победе. Не рыдать, а достигать. Слава Украине!» – с пафосом заключил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть