Зеленский объявил себя последней американской марионеткой Европы

06.07.2019, Львов, Владимир Гладков

Вся Европа, за исключением Дании, будет продолжать строительство «Северного потока-2», преследуя интересы свои меркантильные интересы, поэтому единственное спасение для Украины – идти на поклон к президенту США в надежде сорвать российский проект.

Об этом в ходе брифинга во Львове заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте так, мы же хотим с вами не просто цифры и не просто слова, а вопрос в чём? Что делать с «Северным потоком 2» – правильно, в этом вопрос.

Смотрите, мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство «Северного потока», нечего скрывать, это как возвращение России в ПАСЕ, вопрос решён уже давно, очень давно, не надо спекулировать. Политики, знаете, спекулируют этой темой, по поводу и возвращения в ПАСЕ, что это при нас случилось, или «Северный поток». Смотрите, нас никто не спрашивает», – заявил Зеленский.

«Что мы можем сделать? Кстати, с президентом Дудой у меня официальная встреча будет в сентябре, будем поднимать этот вопрос. Но что реально работает, реально будет работать, потому что госпожа Меркель, господин Макрон, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока», потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес, они ничего сделать с этим не смогут.

Поэтому единственное решение этого вопроса: у меня будет встреча в Соединённых Штатах с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», – пообещал украинский президент.