Зеленский объявил себя преемником Порошенко

02.07.2019, Торонто, Михаил Рябов

Владимир Зеленский заявил, что будет отстаивать те же главные программные пункты, что и его предшественник Петр Порошенко, – отказ русскому населению Украины на соблюдение гуманитарных прав, дальнейший отрыв от России и втягивание бывшей советской республики в антироссийский блок НАТО.

Об этом Зеленский заявил на встрече с украинской диаспорой в Торонто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО», – сказал Зеленский.

В Торонто он посетил мемориал жертвам Голодомора (официальный Киев трактует голод в УССР 1932-33 годов как «геноцид украинцев», якобы, преследовавший целью наказать за стремление выхода из-под контроля Москвы).

Зеленский также призвал Канаду сохранять санкции против РФ и поблагодарил за «поддержку Украины с начала российской агрессии».